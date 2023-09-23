Пьяный мужчина в Вологде пытался угнать теплоход

Фото: НАК

В Вологде мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался угнать пассажирский теплоход «Персей», сообщает Западное межрегиональное следственное управление СКР. На опубликованных в Сети кадрах видно, что мужчина сам спрыгнул с угнанного теплохода и доплыл до берега.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил покушение на угон пассажирского теплохода «Персей», пришвартованного у причала на левом берегу реки Вологда, — сообщили в Следкоме.

Известно, что угонщик — уроженец города Мурманска. На него завели уголовное дело за попытку угона водного транспорта — мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Вечером в Республике Коми на реке Вычегда перевернулась моторная лодка с шестью работниками пожарной службы. Коллеги отмечали день рождения одного из них. Водитель судна наехал на буй. Только трое из шести человек смогли выплыть на берег после происшествия. Тела остальных мужчин ищут. Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте по факту столкновения лодки с буем возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности вождения транспортным средством.