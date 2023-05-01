Поезд сошел с рельсов из-за подрыва железной дороги под Брянском Богомаз: в Брянской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На железнодорожных путях в Брянской области сработало неизвестное взрывное устройство, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. В результате с рельсов сошел локомотив грузового поезда. Он перевозил топливо и строительные материалы.

По его словам, никто не пострадал.

В Унечском районе на 136-м километре ж/д путей Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет, — написал Богомаз.

По данным Baza, помимо нефтепродуктов, состав был гружен пиломатериалами. Всего он насчитывал 60 вагонов, семь-восемь вагонов поезда опрокинулись на бок, вспыхнул пожар. На месте работают экстренные службы.

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что местные жители слышали громкий взрыв.

Ранее в брянском поселке Суземка в результате обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека, сообщал Mash. По его данным, все погибшие отмечали день рождения в доме, по которому попал снаряд.