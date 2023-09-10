Подведены результаты тайного голосования на выборах губернатора Ямала Губернатором ЯНАО избран Дмитрий Артюхов

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Дмитрий Артюхов

Дмитрий Артюхов избран губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, говорится в Telegram-канале законодательного собрания региона. Он будет занимать данный пост ближайшие пять лет. Вместе с Артюховым на пост губернатора претендовали депутаты Александр Голубенко и Максим Лазарев.

Стали известны результаты тайного голосования — большинство депутатов заксобрания Ямала поддержали кандидатуру Дмитрия Артюхова. Он будет занимать пост губернатора ближайшие пять лет. Соответствующее постановление подписал председатель заксобрания Ямала Сергей Ямкин, — говорится в сообщении.

Ямкин отметил, что в своих решениях депутаты заксобрания всегда руководствуются интересами населения и программа Артюхова является именно тем, что требуется народу. По словам председателя закса, ее можно описать слоганом «Ямал для людей!».

Это благоустройство, открытие новых соцобъектов, строительство жилья и дальнейшее развитие экономического потенциала региона. Это выверенный план действий. Для нас принципиально сохранить заданный вектор развития региона, — объяснил Ямкин.

Церемония вступления в должность губернатора пройдет 10 сентября в 13:30 по местному времени.

В регионах России проходят выборы высших должностных лиц и депутатов. Как стало известно ранее, в голосовании в Москве приняли участие более 2,5 млн человек.