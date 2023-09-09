На выборах в Москве проголосовали более 2,5 млн человек

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

В выборах в Москве приняли участие более 2,5 млн человек, об этом сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2023 году Вадим Ковалев. По его словам, которые приводит РИА Новости, никаких нарушений, которые повлияли бы на избирательный процесс, не зафиксировано.

На сегодняшний день на 20.00 избирательные участки уже закрыты как 2 минуты, проголосовало более 2,5 миллионов москвичей. <...> Штаб работает. Нет нарушений, которые повлияли бы на избирательный процесс, на выборы в столице, — сказал Ковалев.

В свою очередь председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что «более 335 тысяч человек проголосовали с использованием бюллетеней».

10 сентября в России состоится единый день голосования. В 2023 году в ряде регионов РФ выборы буду проходить в течение трех дней — с 8 по 10 сентября, и только в пяти субъектах голосование продлится от одного до двух дней. Россияне будут выбирать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

Кроме того, в 2023 году также пройдет первая избирательная кампания в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях после их присоединения к России.

Ранее в ЦИК подвели итоги первого дня голосования. Замглавы ЦИК России Николай Булаев отметил, что россияне проявили большую активность, все прошло достаточно спокойно. Он добавил, что в новых субъектах РФ звучала тревога, фиксировались ракетные атаки, однако это не помешало общему процессу голосования.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на голосовании в новых регионах РФ избиратели показывают высокую активность. По его словам, местные жители в отдельных случаях проявляют героизм, голосуя в сложных условиях.