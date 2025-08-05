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05 августа 2025 в 09:59

Подростки избили школьницу и привлекли внимание СК

СК проверит информацию об избиении школьницы подростками в Новосибирской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи начали проверку сведений об избиении 14-летней школьницы подростками в Новосибирской области, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. В соцсетях появилась информация, что компания подростков заманила девочку в заброшенное здание, где ребенка избивали и унижали.

В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что 22 июля 2025 года в одном из сел Новосибирского района группой подростков девочке причинены телесные повреждения. По данному факту следственным отделом по городу Обь организовано проведение доследственной проверки, — отметили в СК.

Причины и условия инцидента устанавливаются. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

Ранее под Краснодаром питбайкеры подрались с пенсионеркой и залили ее сына перцовым баллончиком. Женщина поливала улицу из шланга, чтобы осадить пыль, но случайно обрызгала гонщика. Мужчина разозлился, ударил краснодарку по лицу, пнул калитку и сломал забор. При этом друзья гонщика уверены, что их обрызгали намеренно.

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Новосибирская область
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