Подростки избили школьницу и привлекли внимание СК

Следователи начали проверку сведений об избиении 14-летней школьницы подростками в Новосибирской области, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. В соцсетях появилась информация, что компания подростков заманила девочку в заброшенное здание, где ребенка избивали и унижали.

В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что 22 июля 2025 года в одном из сел Новосибирского района группой подростков девочке причинены телесные повреждения. По данному факту следственным отделом по городу Обь организовано проведение доследственной проверки, — отметили в СК.

Причины и условия инцидента устанавливаются. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

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