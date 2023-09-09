Подозреваемый в хищении 436 млн рублей ученый не признал вину Ученый Трухин не признал вину по делу о крупном хищении

Экс-директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин, задержанный по делу о хищении 436,7 млн рублей, не признает вину в инкриминируемом ему преступлении, передает ТАСС. Отмечается, что обвиняемый изъявил желание сотрудничать со следствием.

В ходе следственных действий Трухин вину в совершении растраты в особо крупном размере не признал, но заявил о своем желании активно сотрудничать со следствием, — заявили в правоохранительных органах.

Суд постановил арестовать Трухина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Следствие полагает, что Трухин, ранее уволенный с должности директора Федерального государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» после плановой проверки, причинил предприятию материальный ущерб на сумму 436,7 млн рублей.

7 сентября Telegram-канал Mash со ссылкой на заявление дочери Трухина сообщил о пропаже ученого. По словам девушки, в последний раз она виделась с отцом 3 сентября. После этого он перестал выходить на связь.

Позднее появилась информация о местонахождении мужчины — он оказался в СИЗО после ареста, проведенного накануне. Директор института был арестован согласно решению Смольнинского районного суда.