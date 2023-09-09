Пропавший директор Петербургского института вакцин нашелся в СИЗО Пропавшего директора Петербургского института вакцин Трухина нашли в СИЗО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор Петербургского института вакцин Виктор Трухин, пропавший несколько дней назад, нашелся в СИЗО, сообщает «Фонтанка». Его арестовали накануне. По информации издания, Трухину вменяют нарушение статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества).

Директор института был помещен под арест согласно решению Смольнинского районного суда. Он возглавлял Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов ФМБА России с 2011 года.

Трухин является почетным консулом Республики Никарагуа в Санкт-Петербурге. Он принимал участие в разработке вакцин от многих опасных заболеваний, в том числе туберкулеза. Также ученый прославился своей гуманитарной деятельностью в странах Латинской Америки.

О пропаже Трухина ранее сообщила его дочь. Она уточнила, что последний раз виделась с отцом 3 сентября, после этого он перестал выходить на связь. В связи с произошедшим девушка обратилась в полицию. В то же время появилась информация о его увольнении. В прощальном письме сотрудникам он написал, что им удалось создать уникальное предприятие, которое может повлиять на будущее самым неожиданным образом.