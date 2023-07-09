Под Петербургом мать пыталась утопить сына после ссоры с мужем Пытавшуюся утопить сына после ссоры с мужем петербурженку госпитализировали в психбольницу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ленинградской области 63-летний житель поселка Рощино сообщил в полицию, что его молодая 30-летняя супруга пыталась утопить их общего четырехлетнего сына, сообщив ему об этом по телефону. Как сообщает 78.ru, до этого у супружеской пары произошел конфликт. Женщина была доставлена в психиатрическую больницу.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили женщину, которая утверждает, что пыталась утопить ребенка в ванне, но испугалась, когда тот начал захлебываться, и вызвала ему скорую помощь. Медики госпитализировали ребенка, оказали ему необходимую помощь и вернули с отцом домой.

В мае 41-летняя москвичка убила четырехлетнего сына во время приступа шизофрении. По словам женщины, к расправе над ребенком ее подтолкнули голоса в голове. Известно, что женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

В Москве против отца-одиночки завели уголовное дело за доведение до самоубийства. Его десятилетний сын был обнаружен около многоэтажного дома в Люблино. Врачи скорой помощи не смогли его спасти. Родитель признался, что унижал сына из-за плохих оценок в школе.