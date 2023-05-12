Москвичка объяснила, почему убила своего четырехлетнего сына РЕН ТВ: убившая сына на Рублевском шоссе москвичка рассказала, что страдает шизофренией

Фото: Прокуратура Москвы

Место преступления

Убившая четырехлетнего сына 41-летняя москвичка рассказала на допросе, что совершила преступление во время приступа шизофрении, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По словам женщины, к расправе над ребенком ее подтолкнули голоса в голове.

Москвичка состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Следствие направило в суд ходатайство об аресте матери. Ей вменяется убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

11 мая стало известно, что женщина зарезала кухонным ножом сына. По информации РЕН ТВ, сначала она стала душить ребенка, а затем вскрыла ему сонную артерию. Полицию вызвали соседи — они услышали громкий плач мальчика и крики. Прибывшие на место случившегося сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире лужи крови и уже мертвого ребенка.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали семейную пару по подозрению в убийстве дочери. Отец и мать пытались скрыть преступление, обратившись в полицию с заявлением о пропаже младенца. По месту жительства семьи следователями и полицейскими были обнаружены останки тела ребенка и другие доказательства, свидетельствующие о причастности пары к убийству.