Петербургский чиновник наехал на 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

Фото: ФВМС России/CC BY-SA 4./4.0/Wikimedia Commons

Петр Пылаев

Вице-президент федерации водно-моторного спорта Санкт-Петербурга Петр Пылаев на пешеходном переходе сбил 11-летнего мальчика на велосипеде, сообщает 78.ru. По словам чиновника, ребенок сам врезался в него.

ДТП произошло на пересечении Богатырского проспекта и Планерной улицы в Приморском районе города. Как рассказал Пылаев, при повороте он пропустил всех пешеходов и начал движение, но внезапно в него врезался мальчик.

Чиновник подчеркнул, что остановился, вызвал полицию и скорую помощь. Пятиклассника госпитализировали с ушибленной рваной раной правой голени в состоянии средней степени тяжести.

Отмечается, что Пылаев в 2023 году трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Ранее в Гольяново водитель сбил человека, переезжавшего переход на самокате. Пешеход внезапно оказался на дороге, из-за чего появившийся из-за поворота автомобиль не успел затормозить. В дептрансе стлицы призвали велосипедистов и пользователей самокатов спешиваться на пешеходном переходе и везти свои велосипеды и самокаты рядом с собой.