По классике жанра, украинские ресурсы перевернули ситуацию с ног на голову и заявили, что это именно российский дрон атаковал женщину, а вэсэушники якобы хотели ее спасти, — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики в ходе боевых действий столкнулись с солдатами ВСУ, которые укрывались в частном доме, используя в качестве живого щита женщину и ребенка. Бойцы ВС РФ потребовали освободить заложников. Когда они начали выводить гражданских в безопасное место, их атаковал украинский БПЛА.

Женщина получила ранение. Штурмовики попытались отвлечь внимание второго дрона на себя, но оператор целенаправленно нанес повторный удар, в результате которого пострадавшая погибла. Ребенка удалось спасти и вывести в безопасное место.