«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 11:54

«Перевернули с ног на голову»: на Украине попытались присвоить подвиг ВС РФ

На Украине попытались присвоить героизм российских бойцов, проявленный в ДНР

Бойцы ВСУ Бойцы ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские пропагандисты попытались украсть подвиг российских бойцов, который те совершили в населенном пункте Шандриголово на Краснолиманском направлении в ДНР, заявил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, украинцы опубликовали в соцсетях видео, на котором ВС РФ пытаются спасти женщину и ребенка, однако выдали бойцов армии РФ за военных ВСУ.

По классике жанра, украинские ресурсы перевернули ситуацию с ног на голову и заявили, что это именно российский дрон атаковал женщину, а вэсэушники якобы хотели ее спасти, — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики в ходе боевых действий столкнулись с солдатами ВСУ, которые укрывались в частном доме, используя в качестве живого щита женщину и ребенка. Бойцы ВС РФ потребовали освободить заложников. Когда они начали выводить гражданских в безопасное место, их атаковал украинский БПЛА.

Женщина получила ранение. Штурмовики попытались отвлечь внимание второго дрона на себя, но оператор целенаправленно нанес повторный удар, в результате которого пострадавшая погибла. Ребенка удалось спасти и вывести в безопасное место.

ВСУ
ВС РФ
ДНР
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша поставила союзникам неожиданный ультиматум по беспилотникам
Королевская семья Британии: новости, Меган просит Миддлтон «исчезнуть»
Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках
Тарханов назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
«Чистая политика»: Валуев высказался о возможной «отмене» Израиля в футболе
В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году
Цифровой след поставки: от накладной к блокчейну
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей
Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое
Песков оценил текущую ситуацию в Палестине
В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ
Тигр растерзал звездного дрессировщика в США
Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение»
«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»
ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки
Россиянам раскрыли, зачем делать обязательным ЕГЭ по истории
Одно из российских кладбищ решили оставить без оградок на могилах
Российские военные нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ
Выявлены грубые ошибки при приемке обрушившейся школы под Новосибирском
«Едут не за морем»: депутат раскрыл, чем РФ привлекает китайских туристов
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.