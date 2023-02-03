Мертвый водитель попал в ДТП в Карелии

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Карелия

В Карелии 72-летний пенсионер умер во время управления автомобилем и попал в аварию, сообщает Госавтоинспекция республики в социальной сети «ВКонтакте». Пострадавших в результате ДТП нет.

Авария произошла на автодороге Медгора – Толвуя – Великая Губа.

По предварительным данным, 72-летний водитель Chevrolet Niva во время движения автомобиля потерял сознание. В результате произошел съезд с проезжей части дороги в левый, по ходу движения, кювет. <…> Фельдшером скорой помощи установлен факт смерти водителя, телесных повреждений не обнаружено, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что похожий случай произошел в Амурской области. Депутат городской думы Благовещенска Георгий Попов почувствовал себя плохо за рулем и съехал в кювет. Парламентарий скончался до прибытия врачей на место ДТП, ему было 44 года.

В 2021 году в Москве за рулем автомобиля умер российский актер Дмитрий Гусев. Его тело обнаружили прохожие, обратившие внимание на машину, которая газовала на месте.