Российский депутат умер за рулем автомобиля Депутат гордумы Благовещенска Попов умер за рулем Infiniti

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат городской думы Благовещенска Георгий Попов умер за рулем автомобиля Infiniti, сообщает РЕН ТВ. Парламентарий почувствовал себя плохо, когда ехал по дороге в Амурской области.

У мужчины начались судороги во время вождения, после чего его авто съехало в кювет, сообщает телеканал. Попов скончался до приезда врачей, сотрудники скорой помощи констатировали его смерть. Депутату было 44 года.

До этого в Москве за рулем своего автомобиля умер актер Дмитрий Гусев, который возвращался со съемок. Он потерял сознание прямо во время движения. Прохожие обратили внимание на машину, которая газовала на месте, и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть 45-летнего актёра. Причина её пока неизвестна. Предполагается, что к кончине привела внезапная остановка сердца.

Также ранее в Омске водитель одного из муниципальных автобусов скончался прямо во время движения. Следователи СКР начали проверку по факту его смерти.