Звезда российских сериалов умер за рулём автомобиля в Москве

https://static.news.ru/photo/66774aba-55b2-11eb-81af-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Гусев Фото: kino-teatr.ru

В Москве на 1-й Курьяновской улице за рулём автомобиля обнаружили мужчину без сознания. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя, которым оказался актёр Дмитрий Гусев.

Как сообщает РЕН ТВ, он потерял сознание прямо во время движения. Прохожие обратили внимание на машину, которая газовала на месте. Отмечается, что Гусев возвращался со съёмок, которые проходили неподалёку. Причина его смерти пока неизвестна.

Актёру было 45 лет. В 2001 году он окончил актёрский факультет Ярославского государственного театрального института, с того же года он служил в Театре на Юго-Западе. Телезрителям он известен ролями во многих сериалах, в том числе «Возвращение Мухтара», «Папины дочки», «Глухарь», «Воронины», «Метод» и других.

В кино снимаюсь много. Это, конечно, и удовольствие, и необходимость. Необходимость в плане заработка и какой-то медийности, что ли. Безусловно, театр — это главное. Я без него никуда. <...> Но полные метры в кино — это тоже здорово. Есть роль, образ, и от тебя зависит, каким он получится, — рассказывал о себе Гусев, чьи слова опубликованы на его странице на сайте театра.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Денис Карасёв умер в своей квартире в столице. По предварительным данным, 57-летнему артисту, известному по фильму «Московская любовь», стало плохо.

По вызову домой к Карасёву прибыли медики, но помочь ему уже не смогли. Причины смерти актёра устанавливаются.