Пассажир затонувшего в Петербурге катера находится при смерти Пассажира затонувшего в Финском заливе катера увезли в больницу в состоянии клинической смерти

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пассажира, находившегося на борту затонувшего в Финском заливе катера Carver 41, по предварительным данным, увезли в больницу в состоянии клинической смерти, сообщил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online» со ссылкой на Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу. Судно потерпело крушение в Петровском фарватере близ намыва на Васильевском острове.

Катер частично ушел под воду. На борту судна находились девять человек. Для их спасения были отправлены корабли МЧС и экстренные службы.

Инцидент произошел 21 июля вечером, примерно в 20:30 мск. МЧС вызвали проходившие мимо яхтсмены. По словам очевидцев, люди на борту кричали, что один из пассажиров умирает, ему непрерывно делали искусственное дыхание, передает 78.ru. Спасатели прибыли на место крушения спустя час и эвакуировали пострадавшего на гидроцикле.

По одной из версий, катер Carver 41 сел на мель и получил пробоину, что послужило причиной крушения. По факту крушения судна транспортная прокуратура начала проверку.

Днем 21 июля произошло еще одно происшествие в Финском заливе. По информации Telegram-канала «Фонтанка SPB Online», мужчина с ребенком перевернулись на гидроцикле. Экипаж яхты Majesty 44 вытащил их из воды. Пострадавшие пробыли в воде 20 минут.