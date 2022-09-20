Пассажир летевшего в Москву лайнера покурил в туалете и открыл дверь салона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажир, летевший на борту самолета компании «Аэрофлот», покурил в туалете, за что был задержан проводниками. РЕН ТВ сообщает, что затем мужчина попытался открыть дверь салона и выйти из лайнера.

Бортпроводники попросили курившего пассажира пройти в салон и занять место до окончания рейса. Однако тот попытался открыть дверь воздушного судна и выйти. Проводники скрутили дебошира, который, предположительно, был пьян. Он попытался несколько раз ударить стюардов, за что ему пригрозили наказанием за нападение.

Дебошир также оскорблял персонал, уверяя, что просто хотел покинуть судно.

После приземления самолета прибывшие полицейские надели на мужчину наручники и вывели его из лайнера. Ему вынесли административное наказание за курение на борту.

В прошлом году пассажир рейса Махачкала — Петербург отказался надевать медицинскую маску и устроил дебош на борту самолета. Прибывшие сотрудники полиции попытались поднять нарушителя с кресла, однако им это не удалось — он ударил головой в лицо стража порядка.

Ранее пассажир самолета, летевшего из Нью-Дели в Патну, перепутал дверь аварийного выхода с дверью туалета и настойчиво пытался открыть ее. Мужчина летел впервые, поэтому запутался в дверях и стал дергать ручку.