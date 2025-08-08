Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Оскорбленный одним словом житель Улан-Удэ раскрыл подробности ссоры

Оскорбленный житель Улан-Удэ назвал лайк причиной скандала с соседкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Улан-Удэ, которого соседка обозвала «хохлом», рассказал, что конфликт начался из-за лайка под публикацией другого мужчины в домовом чате, передает RT. По словам потерпевшего, скандальная женщина поставила себя выше остальных участников группы.

В домовом чате она ругалась с другим соседом. И на какой-то комментарий соседа я поставил лайк. Ну а она, в общем, почему-то решила на мне отыграться из-за моей фамилии. Начала какую-то ересь нести. Ну я ей пишу: «Ты что творишь? Ты что говоришь?» Она не останавливается. Несла всякое, поносила меня, — поделился мужчина.

Потерпевший отметил, что его задели оскорбления соседки — сын мужчины прямо сейчас находится в зоне СВО. При этом ответчица рассказала журналистам, что судебные разбирательства еще не окончены.

Ранее российский суд признал оскорбительным и разжигающим ненависть слово «хохол». Судья оштрафовал жительницу Улан-Удэ, которая применила уничижительное выражение к соседу в домовом чате в мессенджерах, на десять тысяч рублей. Женщина оскорбила оппонента за то, что его фамилия оканчивалась на «о».

