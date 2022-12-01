Момент взрыва на парковке в Волгограде попал на видео

Фото: МВД по Волгоградской области

В Сети появилось видео, запечатлевшее взрыв на парковке в Волгограде, при котором погиб трехлетний ребенок. Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа. В момент взрыва малыш находился на заднем сиденье автомобиля.

На видеозаписи видно, как мужчина пытается открыть багажник, после чего машина взрывается. Взрывной волной его отбрасывает в сторону.

Ранее в Якутске под окнами жилого дома взорвался автомобиль. В результате произошедшего никто не погиб. По словам очевидцев, взрывная волна выбила окна на третьем этаже дома. Инцидент произошел в ночь на 27 ноября в районе ДСК: автомобиль Toyota Noah был накрыт портативным гаражом «Наташа». Пожара после взрыва не произошло, людей на момент инцидента в авто не было.

Утром 19 ноября в Тымовском районе на Сахалине произошло ЧП: взрывной волной был обрушен целый подъезд пятиэтажного дома, обвалились абсолютно все квартиры подъезда. Очевидцы происшествия уточняли, что здание не газифицировано и причиной взрыва мог стать 20-литровый газовый баллон. В результате погибли девять человек, среди которых четверо детей.