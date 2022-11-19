Момент взрыва газа в пятиэтажке на Сахалине попал на видео

Фото: МЧС

Момент взрыва в пятиэтажном доме по улице Библиотечной, 6а в Тымовском на Сахалине попал на видео очевидцев. На кадрах слышен звук взрыва и видно, как рушится часть дома. Видео опубликовал Telegram-канал «Сах.ком».

На данный момент известно, что в результате взрыва, который разрушил целый подъезд, уничтожив квартиры с 5 по 1 этажи, шесть человек могут находиться под завалами, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Спасателями при разборе завалов найден погибший мужчина. На данный момент официально известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

Еще несколько пострадавших доставлены в больницу. Жильцов дома на время работ разместят в ДК на улице Кировской, где есть все необходимое.

По предварительным данным, причиной взрыва стал баллон с газом, который находился на балконе одной из квартир. На месте работают 10 единиц техники и 30 человек.

Ранее прокуратура Сахалинской области организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Тымовском. На место выехал прокурор Тымовского района.