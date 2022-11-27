В Якутске под окнами дома взорвался автомобиль

Фото: vk.com/newsykt

В Якутске под окнами жилого дома взорвался автомобиль, сообщает Sakha Day. В результате произошедшего никто не погиб. По предварительной версии, в машине взорвался газовый баллон. По словам очевидцев, взрывная волна выбила окна на третьем этаже дома.

Инцидент произошел в ночь на 27 ноября в районе ДСК в Якутске. Как утверждают авторы публикации, автомобиль Toyota Noah был накрыт портативным гаражом «Наташа». Пожара после взрыва не произошло, людей на момент инцидента в авто не было.

Утром 19 ноября в Тымовском районе на Сахалине произошло ЧП: взрывной волной был обрушен целый подъезд пятиэтажного дома, обвалились абсолютно все квартиры подъезда. Очевидцы происшествия уточняли, что здание не газифицировано и причиной взрыва мог стать двадцатилитровый газовый баллон. В результате погибли девять человек, среди которых четверо детей.

Кроме того, ранее в многоквартирном доме на территории Солнечногорска также произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадал мужчина, его госпитализировали с ожогами.