Число пострадавших при взрыве газа на Сахалине выросло до 9 человек

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Тымовском на Сахалине выросло до девяти человек. Один человек погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Telegram-канал Mash публикует кадры с места происшествия.

Изначально сообщалось, что пострадали семь человек и еще шесть могут находиться под завалами. На месте работают экстренные службы, продолжается разбор завалов.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме по улице Библиотечной, 6а. Дом не газифицирован и, по предварительным данным, причиной взрыва стал баллон с газом, находившийся на балконе одной из квартир. В результате взрыва обрушился целый подъезд дома, квартиры с 5 по 1 этажи.

На время работ для жителей дома в местном ДК на улице Кирова организован пункт временного размещения. там есть все необходимое, организованы спальные места, есть горячее питание, вода и прочее, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Валерий Лимаренко.

В больницах в Тымовском развернуты несколько операционных, на смену заступают дополнительные бригады хирургов, уточнил глава региона.

Ранее в Сети появился момент взрыва в пятиэтажном доме в Тымовском. Он попал в кадр съемки людей, ставших случайными очевидцами происшествия.