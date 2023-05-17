Baza: релейный шкаф подожгли на железнодорожном перегоне в Ленобласти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ночью в районе Всеволожска Ленинградской области неизвестные взломали и подожгли релейный шкаф на железной дороге, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел на железнодорожном перегоне Ржевка — Мельничный Ручей, было повреждено оборудование на путях, которые используются для движения пригородных пассажирских поездов. Поджигателей ищет полиция.

По данным Baza, сотрудники РЖД заметили тлевший шкаф, когда внутри он уже полностью сгорел. Им удалось потушить его самостоятельно.

Канал пишет, что на релейном шкафу были видны следы взлома, при этом поджог не повлиял на движение электричек. Обстоятельства выясняются.

15 мая СМИ писали о задержании курсанта в Санкт-Петербурге, подозреваемого в попытке поджога релейного шкафа на перегоне Финляндский — Ланская. По неподтвержденным данным, совершить поджог первокурснику предложил неизвестный в мессенджере, пообещавший заплатить молодому человеку 15 тысяч рублей. По предварительной информации, с первой попытки злоумышленнику не удалось открыть шкаф и осуществить задуманное, когда на следующий день он вернулся на место, там его поджидала полиция. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.