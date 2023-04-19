Несчастный случай с ножом в голове у девушки в Приморье оказался покушением В Приморье раскрыли покушение на девушку, доставленную в больницу с ножом в голове

Фото: Bernd Weißbrod/dpa/Global Look Press

Следователи в Приморье задержали 19-летнего жителя Уссурийска по подозрению в покушении на жизнь девушки, сообщили KP.RU в пресс-службе краевого управления СК РФ. По информации правоохранителей, парню грозит обвинение в том, что он воткнул 25-сантиметровый нож в голову своей 19-летней сожительницы.

Пострадавшая была доставлена во Владивостокскую клиническую больницу № 2. По данным медиков, лезвие ножа вошло в череп на 4,5 см, однако не задело жизненно важных сосудов или отделов головного мозга. Девушка находилась в сознании и даже могла разговаривать. Она заявила, что произошел несчастный случай.

Однако следователи смогли восстановить картину произошедшего. По предварительным данным, девушка поругалась со своим сожителем. После словесной перепалки молодой человек схватил нож и ударил им свою знакомую.

Приморца задержали, его обвиняют в покушении на убийство, молодому человеку грозит тюремный срок от 6 до 15 лет.

Как сообщалось, чтобы извлечь нож из черепа, медикам потребовалось около часа. В настоящее время пострадавшая чувствует себя удовлетворительно.

Ранее двое человек получили ранения в результате поножовщины возле бара в подмосковном Подольске. Медицинская помощь потребовалась молодым людям 23 и 30 лет. Один из них был ранен в ягодицу, у второго ранения бедра и предплечья.