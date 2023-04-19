Врачи во Владивостоке спасли девушку с ножом в голове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке врачи спасли жизнь девушки, в голове которой застрял 25-сантиметровый нож. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Владивостокской клинической больницы № 2. По данным медиков, лезвие ножа вошло в череп на 4,5 сантиметра.

Медициной катастроф в нашу клинику доставили девушку, из головы которой торчал 25-сантиметровый нож. Как оказалось, произошел несчастный случай. Что удивительно, девушка находилась в сознании и даже могла разговаривать, — рассказали в больнице.

Там отметили, что лезвие не задело ни одного жизненно важного сосуда и отдела головного мозга. В иной ситуации девушка могла бы умереть на месте или остаться инвалидом.

Для того, чтобы извлечь нож из черепа, медикам потребовалось менее часа. В настоящее время пострадавшая чувствует себя удовлетворительно.

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