Мужчину ранили в ягодицу возле бара в Подольске Двое человек получили ранения в результате поножовщины возле бара в Подольске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Поножовщиной завершился конфликт нескольких посетителей бара «Ерш» в подмосковном Подольске, передает канал РЕН ТВ. Медицинская помощь потребовалась молодым людям 23 и 30 лет.

Один из них получил удар ножом в ягодичную область, у второго — ранения бедра и предплечья, — заявил информированный источник.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Ранее в подмосковном Медведково пьяный мужчина оказался недоволен вкусом шаурмы и решил вызвать на бой трудового мигранта, который ему ее приготовил. Шаурмист сторонился дебошира, но тот начал бросать в него камни и урну. Когда пьяный покупатель полез на витрину к сотруднику, угрожая насилием, шаурмист схватил рабочий нож и ударил своего обидчика.

В феврале пьяный нижегородец разбил несколько бутылок с алкоголем в местной «Пятерочке», при этом отпивал из каждой. После этого дебошир вышел на улицу и помочился на соседский автомобиль. Все происходящие очевидцы засняли на камеру. Против него составили протокол по статье о нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.