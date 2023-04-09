В Медведково случилась поножовщина из-за вкуса шаурмы Шаурмист в Москве пырнул ножом пьяного мужчину, который бросался на него и вызывал на бой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В южном Медведково пьяный мужчина напал на шаурмиста из-за того, что ему не понравился вкус приготовленного фастфуда, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчина начал бросать в витрину камни, урну, вызывать сотрудника общепита на рукопашный бой. Шаурмист избегал ответной агрессии, но мужчина полез к нему через витрину. Тогда торговец ударил нападавшего ножом.

Как мы видели, мужчине не понравилась шаурма и он сказал: «Это говно я не буду есть, ты хочешь меня отправить!», после этого мужчина начал швырять камни в витрину, затем бросил урну туда же, — рассказал очевидец.

Вызывая шаурмиста на драку, москвич использовал ксенофобную лексику, указывающую на национальное происхождение своего объекта агрессии. На место поножовщины прибыла полиция и сотрудники скорой помощи.

В феврале пьяный нижегородец разбил множество бутылок с витрина с алкоголем в местной «Пятерочке». Параллельно с этим он отпивал алкоголь из каждой разбиваемой тары. После этого дебошир вышел на улицу и помочился на соседский автомобиль.