Нижегородец разнес магазин, помочился на авто и попал на видео

В городе Балахне Нижегородской области 18 февраля был задержан мужчина, который разнес стеллаж с алкоголем в местной «Пятерочке» и справил малую нужду на припаркованный поодаль автомобиль. Как пишет NN.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД региона, против дебошира уже составили протокол по статье о нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В перспективе будет дана оценка всем действиям мужчины.

На него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ — появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Проверка продолжается, по ее результатам будет дана правовая оценка всем действиям мужчины, — заявили в полиции.

По словам очевидцев дебошир — постоянный покупать местной «Пятерочки», передает Telegram-канал «Инцидент Нижний Новгород». На видео видно, что он не только бьет бутылки с алкоголем об пол супермаркета, но и периодически отпивает из них. Когда пьяный агрессор мочился на автомобиль, его предупредили, что вызывают полицию, на что он заявил, что ему индифферентны эти угрозы.

Вызывайте, кого хотите. Мне [все равно], — заявил мужчина.

По данным РЕН ТВ, из магазина агрессора вывели местные жители. Уже после приехала полиция. Также понадобилась помощь медиков.

В январе в Таиланде задержали российского туриста, который разгромил сразу два магазина на Уолкинг-стрит в Паттайе. Инцидент произошел рано утром, мужчина сначала приставал к покупателям, разбил витрину и разбросал продукты, а потом зашел в другой магазин и заперся там.