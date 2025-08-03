Немцы рассекают по Калининграду на советских «буханках» В Калининграде заметили пару из Германии на советских уазиках

В Калининграде заметили пару из Германии на советских уазиках с надписями «Я в мире с Россией», рассказали в сообществе «Двухметровый гид». Внутри автомобилей обустроены спальные места, есть электричество и подача воды. В результате получились полноценные дома на колесах.

По словам авторов поста, гости прибыли в регион за запчастями и заодно решили отдохнуть. Инициатор поездки, Кирстен, уже бывал в России ранее и даже посещал Байкал. Его спутники на своих уазиках объехали всю Европу, а вот в Россию попали впервые. Путешественникам примерно 60 лет. Следующей остановкой на их маршруте станет Куршская коса, где туристы планируют провести ночь.

Ранее 40-летний программист из Японии выбрал для жизни Сибирь и поразил новосибирцев, разъезжая на голубом «Запорожце». Он признался, что влюблен в русскую культуру, слушает Виктора Цоя и учит язык. По словам Окамото, только в Новосибирске он впервые по-настоящему понял Четвертую симфонию Чайковского. Переехав в Россию, он отреставрировал редкий автомобиль, построил дом и стал героем местных соцсетей.