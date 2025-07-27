Айтишник из Японии стал звездой соцсетей после того, как купил «Запорожец»

Айтишник из Японии стал звездой соцсетей после того, как купил «Запорожец» Японский айтишник стал звездой соцсетей после переезда в Россию

Мичиаки Окамото, 40-летний айтишник из Японии, переехал в Россию и удивил новосибирцев необычным выбором, купив голубой «Запорожец», сообщает «КП-Новосибирск». По его признанию, он обожает русскую культуру, слушает песни Виктора Цоя и ценит самобытное звучание народных песен.

В Японии я не различал мелодию Четвёртой симфонии Чайковского. Но когда я приехал в Новосибирск и вспомнил эту мелодию в холодной бескрайней природе Сибири, мне показалось, что я наконец-то понял замысел композитора, — поделился Окамото с журналистами.

Окамото родился и вырос в Японии, но несколько лет назад решил перебраться в Россию. В 2019 году он построил дом в одном из районов Новосибирска, начал изучать русский язык и даже приобрёл раритетный «Запорожец». Своими руками японец отреставрировал старый автомобиль, перекрасил его в голубой цвет и стал настоящей звездой соцсетей.

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