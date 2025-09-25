Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Немца задержали при попытке провезти в Россию необычный груз

Amber Mash: гражданина Германии задержали на границе с 8,2 кг патронов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гражданин Германии был задержан при попытке незаконного ввоза крупной партии боеприпасов на территорию Калининградской области, сообщает Telegram-канал Amber Mash. Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в Багратионовске.

По данным источника, у задержанного изъяли 698 пуль и 30 гильз, общий вес которых составил 8,2 кг. Мужчина объяснил свои действия тем, что хотел передать боеприпасы знакомому, ссылаясь на их отсутствие в свободной продаже в регионе.

Однако предъявить какие-либо разрешительные документы на транспортировку патронов иностранный гражданин не смог. Вся изъятая продукция была отправлена на экспертизу. В отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее самарские таможенники при досмотре «Газели», следовавшей в Башкирию из Казахстана, нашли 34 дрона в разобранном виде и один квадрокоптер DJI Mavic с пультом. В документах не оказалось никаких сведений о беспилотниках. Груз сопровождал мужчина, который заявил, что техника принадлежит ему. По его словам, дроны предназначались исключительно для личной видеосъемки.

Россия
Калининградская область
патроны
немцы
