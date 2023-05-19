Неизвестный летательный аппарат упал под Петербургом «Mash на Мойке»: похожий на БПЛА летательный аппарат упал в Ленобласти

Фото: Социальные сети

В Ленинградской области упал неизвестный летательный аппарат, похожий на беспилотник, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, неопознанный объект упал в частный двор дачного поселка Песочные Холмы.

Предполагаемый дрон обнаружил местный житель, сообщивший о находке в полицию. По данным «Mash на Мойке», на место выехали взрывотехники и кинолог с собакой.

Аппарат вместе с проводами имеет длину около 0,5 метра и ширину 0,3 метра. На корпусе загадочного объекта заметили полустертую нецензурную надпись, адресованную некоему Антону.

19 мая беспилотник упал во дворе жилого многоквартирного дома в Белгороде, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, дрон врезался в окно квартиры на седьмом этаже, после чего рухнул на землю. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не было, на место выезжала оперативная группа и взрывотехники.

18 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить полномочия сотрудников правоохранительных органов и силовых структур по пресечению использования беспилотных аппаратов всех видов, в том числе водных, подземных и наземных. Предлагаемые поправки позволят силовикам уничтожать или подавлять любые беспилотники.