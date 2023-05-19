«Не знаю, как выплачивать»: жена Ройзмана о штрафе в сотни тысяч для мужа Жена Ройзмана не знает, как ее муж выплатит штраф в 260 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Евгений Ройзман с супругой

Жена экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Юлия Крутеева в разговоре с NEWS.ru назвала «оптимальным вариантом» штраф в 260 тысяч рублей для ее мужа по делу о дискредитации Вооруженных сил России. По ее словам, в нынешних реалиях ситуация могла сложиться и хуже.

Я не согласна [с приговором], потому что Женя ни в чем не виноват. Но в имеющихся реалиях это, конечно, хорошо. Конечно, могло быть и хуже, это оптимальный вариант. Я пока не знаю, если честно, [как выплачивать штраф]. Каким-то образом это решим. Тоже пока не могу сказать, [будет ли апелляция], только это все произошло, еще не успели обсудить с адвокатами, — подчеркнула Крутеева.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал 19 мая Ройзмана на 260 тысяч рублей по уголовному делу о дискредитации ВС РФ. Ройзман в свою очередь заявил, что не готов подавать апелляцию.

В августе 2022 года силовики задержали Ройзмана по делу о дискредитации армии РФ. Его ведут следователи из Москвы. Несмотря на позицию обвинения, суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Среди прочего ему нельзя посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом.

16 марта Ройзмана арестовали на 14 суток по делу о пропаганде экстремистской символики. Политика обвинили в том, что он опубликовал запрещенный символ на своей странице во «ВКонтакте».

Политика признали виновным по статье о демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) из-за репоста видео «За что Путин сажает Навального?» в группе во «ВКонтакте», которую ведут его сторонники. На некоторое время в кадре появился логотип ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), именно его появление и послужило поводом для заведения административного дела.