«Не чураются в методах»: боец о минировании ВСУ тел убитых мирных жителей Сапер Круглый: ВСУ при отступлении минируют тела сослуживцев и мирных жителей

Военнослужащие ВСУ при отступлении минируют трупы сослуживцев и тела убитых мирных граждан в Донецкой Народной Республике, заявил в беседе с РИА Новости боец 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Круглый. По его словам, на заминированных полях — огромное количество «колокольчиков», «лепестков», а также противотанковых мин и артиллерийских снарядов.

Самый трудный случай, это, наверное, когда минируют тела гражданских, на это в принципе больно смотреть. Они не чураются в методах каких-то, лишь бы побольше урона нанести, как-то навредить, — подчеркнул Круглый.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ нарастили удары по Сватову Луганской Народной Республики для дальнейшего наступления на этом участке фронта. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, сейчас следует серьезно относиться к любым провокациям со стороны украинских военных. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что российские войска нанесли удар по скоплению личного состава и техники ВСУ при помощи комплекса «Искандер» в районе населенного пункта Стахорщина Черниговской области. По данным Минобороны РФ, потери противника составили до 20 военнослужащих.