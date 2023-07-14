СК возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля в Белгороде

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля в Белгороде, сообщает в Telegram пресс-служба ведомства. По данным СК, под днищем машины находилось взрывное устройство, в момент движения авто оно сдетонировало.

По предварительным данным, 14 июля 2023 года во дворе многоквартирного жилого дома на улице Железнодорожной города Белгорода в момент движения легкового автомобиля сдетонировало неустановленное взрывное устройство, находившееся, предположительно, под днищем машины, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в результате взрыва пострадали водитель авто, а также проходившие мимо женщина с ребенком. Все они были в срочном порядке госпитализирован. Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п. п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи предполагают, что причиной подрыва авто стал бытовой конфликт. На месте продолжают работать экстренные службы.

Подрыв автомобиля в Белгороде произошел утром 14 июля. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадали трое человек. По данным Telegram-канала Mash, злоумышленник установил небольшое взрывное устройство, чтобы напугать водителя, его убийство не планировалось.

По данным Telegram-канала SHOT, взрыв представлял собой покушение на 36-летнего местного жителя Дениса Коротких, который работает сушильщиком на одном из местных предприятий. Кто и зачем хотел подорвать рабочего, выясняет полиция. Сам Денис находится в больнице с осколочным ранением левой ноги.