Стали известны подробности о взрыве автомобиля в Белгороде Mash: причиной взрыва автомобиля в Белгороде мог быть бытовой конфликт

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Взрыв автомобиля Chevrolet Cruze в Белгороде может быть следствием бытового конфликта, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительной версии, злоумышленник установил небольшое взрывное устройство, чтобы напугать водителя, его убийство не планировалось.

Подрыв автомобиля в Белгороде произошел утром 14 июля. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадали три человека: мужчина, находившийся в машине, и проходившие мимо женщина с ребенком. Все он доставлены в больницу с осколочными ранениями.

6 мая в Нижегородской области был взорван автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин, возвращавшийся в Москву с территории новых регионов. Литератор получил ранения, его водитель скончался на месте. СКР квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело.

Подозреваемый в покушении на Прилепина вскоре был задержан, им оказался уроженец Донбасса Александр Пермяков, недавно получивший российское гражданство. На допросе он рассказал, что заложил взрывное устройство по пути следования автомобиля Прилепина и привел в действие дистанционно.