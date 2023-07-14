В Белгороде взорвался автомобиль Гладков: в жилом районе Белгорода произошел взрыв в машине

Фото: t.me/vvgladkov

В жилом районе Белгорода произошел взрыв в машине, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали три человека, один из них ребенок. Все они были доставлены в больницу с осколочными ранениями в состоянии средней степени тяжести. Губернатор добавил, что на данный момент угрозы для жителей соседних домов и квартир нет. На месте работают оперативные службы.

К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих — мама с ребенком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, — написал Гладков.

Telegram-канал SHOT до этого сообщил о серии налетов украинских беспилотников в Белгородской области. Под обстрелами оказались населенный пункт Демидовка и хутор Старый. Пострадавших среди населения и повреждений гражданской инфраструктуры нет. Местные власти эту информацию не комментировали.

Как сообщалось, в приграничной Демидовке дрон ВСУ сбросил взрывное устройство. Атака произошла примерно в 15:00 13 июля. В 18:00 беспилотник атаковал хутор Старый с применением двух гранатометных боеприпасов ВОГ-17.