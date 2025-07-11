Появились кадры разрушенного дома в Алешках, где под завалами умирают люди

Появились кадры разрушенного дома в Алешках, где под завалами умирают люди Сальдо опубликовал кадры разрушенного при авиаударе ВСУ дома в Алешках

Пятиэтажный дом в Алешках Херсонской области практически полностью уничтожен при атаке ВСУ, заявил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он уточнил, что под завалами остаются мирные жители. Поисковые работы осложнены из-за украинских дронов, кружащих над домом.

Дом практически уничтожен. Под завалами остаются люди. Информация по пострадавшим уточняется, — отметил глава региона.

Сальдо добавил, что украинские войска для атаки по городу использовали авиабомбы. По его словам, ВСУ нанесли два удара. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Губернатор также сообщал, что при атаке на Алешки пострадала местная жительница. Пенсионерку госпитализировали. Ударам также подверглись Днепряны, Заводовка, Каиры, Каховка, Корсунка, Новая Каховка и Пролетарка.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над регионом за прошедшие сутки сбиты и подавлены 70 украинских беспилотников. По его словам, под удар попали 55 населенных пунктов в 12 муниципалитетах.