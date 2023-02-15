Напавших на известного блогера нелегалов выдворят из страны Напавших на пранкера Кирилла Шучера нелегалов выдворят из страны

Фото: Скриншот с видео/@SHucher/youtube.com

Один из нападавших

Мужчин, которые напали на блогера Кирилла Шучера в Санкт-Петербурге, выдворят из страны. Избившие пранкера мигранты находились на территории России нелегально, сообщает издание «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Расследование уголовного дела по статье 213 УК РФ («Хулиганство») продолжается.

Нападение на пранкера в автобусе попало на видео. На записи видно, как двое мужчин начинают избивать блогера в транспорте, когда он пытается с ними заговорить, а затем выталкивают на улицу, где потасовка продолжается. Ранее пострадавший утверждал, что его преследовали.

Предположительно, молодого человека избили после того, как он опубликовал пранк с девушкой, приехавшей из Таджикистана. Шучер считает, что причиной стали ролики, в которых он предлагал незнакомым девушкам заняться сексом за iPhone. Большая часть респонденток обычно отказывалась, но одна из прохожих согласилась его поцеловать, но не за гаджет, а потому что ей понравился молодой человек.