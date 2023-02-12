Петербургского блогера избили после пранка

Фото: t.me/Кирилл Шучер

Кирилл Шучер

В Санкт-Петербурге блогера Кирилла Шучера избили после опубликованного в Сети пранка с девушкой, приехавшей из Таджикистана, сообщает Telegram-канал «78|НОВОСТИ». На парня напали в автобусе: сначала его ударили электрошокером, а затем разбили лицо и отобрали телефон.

Еду в автобусе, смотрю, два чувака оборачиваются и смотрят на меня, постоянно оглядываются. Я подхожу к ним, говорю: «Вы что, думаете, я не замечу?» Всё. Нападают, выхватывают телефон, выхватывают камеру, берут шокер, <...> начали меня гасить, прям в автобусе, в час пик, — рассказал Шучер.

После нападения Шучеру потребовалась медицинская помощь: у парня рассечены бровь и губа, а также имеется гематома под правым глазом. Одного из нападавших задержали.

Причиной нападения, как считает Шучер, стали ролики, в которых он предлагал незнакомым девушкам заняться сексом за iPhone. Большая часть респонденток обычно отказывалась, но одна из прохожих согласилась его поцеловать, но не за гаджет, а просто потому что ей понравился молодой человек.

После последнего видео блогеру стали поступать угрозы. Оказалось, что девушка приехала из Таджикистана, а ее земляки не одобряют подобные ролики.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков направил руководителям телекомпаний обращения с просьбой не допускать появления в эфире треш-стримеров. По словам сенатора, эта категория блогеров использует телевидение в качестве рекламы своего контента, который часто противоречит требованиям Роскомнадзора.