Нападение на петербургского пранкера в автобусе попало на видео

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Нападение на пранкера Кирилла Шучера в автобусе в Санкт-Петербурге попало на видео, сообщает в Telegram-канале «78|НОВОСТИ». Двое мужчин начинают избивать блогера в транспорте, когда он пытается с ними заговорить, а затем выталкивают на улицу, где потасовка продолжается.

Молодой человек сначала пытается убежать от нападавших, а потом зовет на помощь, утверждая, что его ограбили. Позже пранкер, преследуя обидчиков, кричит, что его избили ногами.

Держите! Он ногами меня избил, держи его! — говорит блогер.

Ролик заканчивается тем, что одного из нападавших валит на землю мужчина.

После нападения Шучеру потребовалась медицинская помощь: у парня рассечены бровь и губа, а также имеется гематома под правым глазом. Одного из нападавших задержали.

Предположительно, молодого человека избили после того, как он опубликовал пранк девушкой, приехавшей из Таджикистана. Шучер считает, что причиной стали ролики, в которых он предлагал незнакомым девушкам заняться сексом за iPhone. Большая часть респонденток обычно отказывалась, но одна из прохожих согласилась его поцеловать, но не за гаджет, а потому что ей понравился молодой человек.