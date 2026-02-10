Над Черным морем пролетел британский самолет-разведчик

Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании пролетел над Черным морем, передает РИА Новости. В материале указано, что самолет вылетел с базы в британском городке Уоддингтон.

Затем воздушное судно пролетело через Европу до Черного моря. Его также заметили между Крымом и Сочи. После этого он улетел в направлении Британии.

Ранее стало известно, что самолет-разведчик США P-8A Poseidon был замечен в воздушном пространстве неподалеку от Мурманска. Он совершил полет над Баренцевым морем. Американский самолет вылетел из международного аэропорта Кефлавик в Исландии в 14:50 мск. Позже он пролетел в нейтральном воздушном пространстве, неподалеку от мурманского порта.

Кроме того, американский P-8A Poseidon был обнаружен в акватории Черного моря недалеко от Сочи. Его маршрут пролегал вдоль побережья, однако в воздушное пространство России самолет не вторгался.

Также в пятницу 30 января у побережья Крыма и Краснодарского края были зафиксированы два самолета спецназначения. В небе над акваторией работали стратегический разведчик ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint и американский противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon.