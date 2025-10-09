Начальника полиции в российском городе отстранили после задержания зама Начальник полиции Челябинска Меньшенин был отстранен от работы

Начальник полиции Челябинска Андрей Меньшенин отстранен от выполнения служебных обязанностей, сообщает со ссылкой на источник 74.RU. Согласно сообщению, отстранение связано с проведением служебной проверки, которая была инициирована после задержания заместителя начальника городской Госавтоинспекции Олега Жиляева.

Бывший замначальника ГИБДД УМВД по Челябинску, подполковник полиции Жиляев, был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. По данным следствия, с января 2024 года он оказывал покровительство частному предпринимателю, освобождая его транспортные компании от ответственности за нарушения ПДД, а также ускорял согласование документов на установку дорожных знаков при проведении дорожно-строительных работ.

Ранее в Чувашии было возбуждено уголовное дело против главы Цивильского муниципального округа Алексея Иванова. Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и организации незаконной предпринимательской деятельности.

До этого в Ставропольском крае был задержан бывший министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Экс-руководитель ведомства подозревается в мошенничестве. Беляева занимала пост министра здравоохранения Дагестана с февраля 2022 года по август 2024 года, после чего перешла на должность руководителя санатория в Минеральных Водах.