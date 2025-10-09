Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 12:10

Начальника полиции в российском городе отстранили после задержания зама

Начальник полиции Челябинска Меньшенин был отстранен от работы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Начальник полиции Челябинска Андрей Меньшенин отстранен от выполнения служебных обязанностей, сообщает со ссылкой на источник 74.RU. Согласно сообщению, отстранение связано с проведением служебной проверки, которая была инициирована после задержания заместителя начальника городской Госавтоинспекции Олега Жиляева.

Бывший замначальника ГИБДД УМВД по Челябинску, подполковник полиции Жиляев, был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. По данным следствия, с января 2024 года он оказывал покровительство частному предпринимателю, освобождая его транспортные компании от ответственности за нарушения ПДД, а также ускорял согласование документов на установку дорожных знаков при проведении дорожно-строительных работ.

Ранее в Чувашии было возбуждено уголовное дело против главы Цивильского муниципального округа Алексея Иванова. Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и организации незаконной предпринимательской деятельности.

До этого в Ставропольском крае был задержан бывший министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Экс-руководитель ведомства подозревается в мошенничестве. Беляева занимала пост министра здравоохранения Дагестана с февраля 2022 года по август 2024 года, после чего перешла на должность руководителя санатория в Минеральных Водах.

