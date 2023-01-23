На заводе компании «Молирен» в Подмосковье произошел взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На металлургическом заводе компании «Молирен» в городе Рошаль Московской области произошел взрыв, сообщили NEWS.ru в областном главке МЧС РФ. По словам источника, на заводе взорвалась алюминиевая пыль. После хлопка произошел пожар, его площадь составила 200 квадратных метров.

Информация о пожаре на заводе по адресу: улица 2-я Пятилетка, дом 3А, поступила в 10:59 — технологическая вспышка алюминиевой пыли. Пожар локализован в 11:23 на площади 200 кв. м. Дальнейшая информация уточняется, — сообщил источник.

По данным ТАСС, в результате ЧП один человек получил травмы.

22 января в селе Павловка Амурской области двое подростков погибли при пожаре в деревянном доме, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Также в результате ЧП ожоги разной степени получили мужчина и женщина, они были доставлены в местную больницу.

13 января взрыв газа произошел в квартире жилого дома во Владикавказе. По данным МЧС, в результате взрыва в пятиэтажном доме никто не пострадал. Как указали в ведомстве, ударной волной в квартире выбило входную дверь и окно. По словам соседей, в квартире никто не проживал. Взрыв не задел соседние квартиры.