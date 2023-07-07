На Крымском мосту образовалась пробка из желающих уехать из Крыма «Главный мост»: на Крымском мосту со стороны Керчи образовалась пробка из 260 автомобилей

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Около 260 автомобилей застряли в пробке на Крымском мосту со стороны Керчи, сообщает Telegram-канал «Главный мост». По информации канала, время ожидания в пробке составляет более одного часа.

Со стороны Керчи в очереди находится около 260 транспортных средств. Время ожидания может составить более часа, — говорится в сообщении.

При этом авторы канала утверждают, что пробок из Краснодарского края в Крым на данный момент нет.

Ранее жители Крымского полуострова сообщили, что пробка с Крымского моста «переехала» в Алушту. По их словам, теперь водители вынуждены стоять 2,5 часа на выезде из Алушты в сторону Гурзуфа. По словам местных жителей, с одной стороны дороги из-за дождей съехал грунт. Коммунальные службы оперативно ремонтируют полотно, организовав дорогу с реверсивным движением, то есть в одну сторону.

3 июля очередь из машин на Крымском мосту растянулась до максимальных 13 километров. Перед этим власти Крыма заявляли о 8-километровой пробке. На месте работали сотрудники МЧС. Людям в машинах в очереди раздавали воду, на трассе установили биотуалеты, бригады скорой помощи дежурят на подъезде к Крымскому мосту. К утру 5 июля пробка почти рассосалась.