Пробка на Крымском мосту «переехала» Пробка на Крымском мосту переместилась в Алушту

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Жители Крымского полуострова сообщили NEWS.ru, что пробка с Крымского моста «переехала» в Алушту. По их словам, теперь водители вынуждены стоять 2,5 часа на выезде из Алушты в сторону Гурзуфа.

По словам местных жителей, с одной стороны дороги из-за дождей съехал грунт. Коммунальные службы оперативно ремонтируют полотно, организовав дорогу с реверсивным движением, то есть в одну сторону.

3 июля очередь из машин на Крымском мосту растянулась до максимальных 13 километров. Перед этим власти Крыма заявляли о 8-километровой пробке. На месте работали сотрудники МЧС. Людям в машинах в очереди раздавали воду, на трассе установили биотуалеты, бригады скорой помощи дежурят на подъезде к Крымскому мосту.

К утру 5 июля пробка почти рассосалась. Перед въездом на мост сотрудники ГИБДД проводят досмотр автомобилей, людей пропускают через турникет. По словам очевидцев, все проходит довольно быстро, примерно за 40 минут, столько же приходится стоять в пробке на МКАД утром.