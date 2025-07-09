На карьере в Рязани обнаружили тело египтянина

На карьере в Рязани обнаружили тело египтянина

На Борковском карьере в Рязани утонул мужчина, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на свой источник. Погибший, как стало известно, является гражданином Египта.

По данным источника издания, водолазы подняли тело мужчины утром 9 июля. Другие детали случившегося не разглашаются.

Ранее стало известно, что девушек из Нижнего Тагила, утонувших при аварии на Lexus, похоронят в одинаковых гробах. Церемония погребения назначена на 11 июля.

Автомобиль Lexus рухнул с моста около 00:40 в ночь на 8 июля (22:40 7 июля мск). Жертвами аварии оказались 19-летний водитель и две 20-летние пассажирки. Их приятель снял момент аварии.

До этого на соревнованиях по триатлону в Москве произошла трагическая гибель участника. Спортсмен Владимир Порфиров потерял сознание и утонул во время этапа заплыва в Крылатском. Инцидент случился на дистанции в одну милю.