Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 16:44

На карьере в Рязани обнаружили тело египтянина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Борковском карьере в Рязани утонул мужчина, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на свой источник. Погибший, как стало известно, является гражданином Египта.

По данным источника издания, водолазы подняли тело мужчины утром 9 июля. Другие детали случившегося не разглашаются.

Ранее стало известно, что девушек из Нижнего Тагила, утонувших при аварии на Lexus, похоронят в одинаковых гробах. Церемония погребения назначена на 11 июля.

Автомобиль Lexus рухнул с моста около 00:40 в ночь на 8 июля (22:40 7 июля мск). Жертвами аварии оказались 19-летний водитель и две 20-летние пассажирки. Их приятель снял момент аварии.

До этого на соревнованиях по триатлону в Москве произошла трагическая гибель участника. Спортсмен Владимир Порфиров потерял сознание и утонул во время этапа заплыва в Крылатском. Инцидент случился на дистанции в одну милю.

Рязань
утопления
смерти
тела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц впервые высказался о ситуации со взятием на прицел самолета ФРГ
В Бердянске мужчина увел женщину в подвал и изнасиловал
Рубио связал упадок НАТО с Украиной
Трампа предупредили об одной ошибке в роли миротворца
Известного футбольного тренера приговорили к тюремному сроку
Силуанов высказался о контроле за золотодобывающими компаниями
Главу районного ЖКХ задержали в Дагестане после массового отравления людей
Стала известна стоимость билетов «Аэрофлота» на рейсы Москва — Геленджик
Бордель в уазике: оборотни в погонах пропустили 19 вызовов, сношая мигранта
Белоруссия признала террористическим «правительство» Тихановской
Американская компания поставила мировой рекорд по капитализации
«Момент истины»: Орбан о грядущем голосовании по вотуму недоверия главе ЕК
Собака спасла от оползня жителей целой деревни
«Нажал на газ в пол»: что грозит мигранту за убийство охранника в Москве
Раскрыты детали гибели росгвардейца при атаке ВСУ в Курске
Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 274
Военэксперт оценил потенциал сеток от БПЛА на машинах скорой помощи
Невролог рассказал, что делать при болях в сердце в жаркую погоду
Мужчина обнаружил неожиданный подарок в куртке из секонд-хенда
«Обещать — не значит жениться»: политолог о заявлениях ЕС про помощь Киеву
Дальше
Самое популярное
Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.