Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 18:09

Обычный слесарь оказался в центре скандала из-за жуткого хобби

МВД: в Петербурге задержан подозреваемый в распространении детской порнографии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга правоохранительные органы задержали 48-летнего мужчину по подозрению в распространении детской порнографии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Подозреваемый работал слесарем-сборщиком на одном из местных предприятий.

По имеющейся информации, в начале июля 2025 года мужчина приобрел у неизвестных лиц материалы порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Однако он не ограничился их хранением, а начал активно распространять запрещенный контент среди других пользователей.

Ранее активистка Анастасия Даниленко объявила о намерении добиться уголовного преследования продюсера Боба Джека, бывшего супруга Кати Самбуки. Она выдвинула против него обвинения в педофилии. В рамках своего расследования Даниленко провела интервью с блогершей Аней HAWKA, которая в 2023 году находилась под опекой Джека. В ходе беседы HAWKA сообщила, что начала переписку с продюсером, когда ей еще не исполнилось 16.

До этого Даниленко рассказала историю уроженки Новосибирска Екатерины Уилсон, которая подвергалась систематическому сексуализированному насилию с четырехлетнего возраста в собственной семье. Как выяснилось позже, первый из ее обидчиков погиб.

Cанкт-Петербург
порнография
задержания
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.