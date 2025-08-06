Обычный слесарь оказался в центре скандала из-за жуткого хобби

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга правоохранительные органы задержали 48-летнего мужчину по подозрению в распространении детской порнографии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Подозреваемый работал слесарем-сборщиком на одном из местных предприятий.

По имеющейся информации, в начале июля 2025 года мужчина приобрел у неизвестных лиц материалы порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Однако он не ограничился их хранением, а начал активно распространять запрещенный контент среди других пользователей.

