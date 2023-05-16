Моряк изнасиловал девушку и избил ее камнем Под Калининградом моряк изнасиловал девушку и избил ее камнем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Балтийске Калининградской области задержан моряк, который изнасиловал местную жительницу и изувечил ей лицо, передает издание «Клопс». Мужчина напал на девушку утром 14 мая. Сначала он спросил разрешения на то, чтобы проводить ее до дома, но позже напал возле железнодорожных путей. Спасли девушку местные жители, которые услышали выкрики пострадавшей.

Я в 6:10 по территории прошлась, а потом слышу какой-то голос. Думаю: мало ли, компания, у нас там иногда сидят, выпивают люди. Слышала, что какие-то стоны были, девочка крикнула: «Ай, крапива, больно». Я думаю, ну мало ли, парочка. Там дерево мешало, я видела, что какие-то разборки происходят, но она крикнула только один раз «Помогите!». Потом смотрю, а у парня руки все крови. И бьет прямо не останавливаясь, где-то ударов 30 было, — рассказала свидетельница.

Уже после обидчика от жертвы оттащили и избили мужчины. Они же засняли нападавшего на видео. На место приехала полиция.

Портал MSK1.ru сообщает со ссылкой на очевидцев, что насильник — офицер Черноморского флота. Судно «Адмирал Григорович», на котором он работает, несколько дней назад прибыло в балтийский порт на ремонт.

По данным Telegram-канала Amber Mash, пострадавшую доставили в нейрохирургическое отделение. Медикам пришлось наложить 27 швов на ее лице, подозреваемый был арестован.

Ранее в Москве задержали мужчину, который преследовал ночью на улице официантку, возвращавшуюся домой, толкнул ее в канаву и изнасиловал. После нападения мужчина начал извиняться перед пострадавшей и помог умыться.