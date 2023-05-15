В Москве мужчина изнасиловал официантку в канаве и извинился перед ней В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании 18-летней официантки в канаве у метро «Нагорная»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 18-летней девушки на юге Москвы, сообщает столичное управление СКР в Telegram. Насильник совершил преступление 14 мая ночью. По данным MK.RU, мужчина сначала преследовала девушку, которая возвращалась домой из закусочной, где работала официанткой. Злоумышленник столкнул москвичку в овраг речки Коршуниха, а затем изнасиловал.

В ночное время 14 мая 2023 года мужчина, находясь на участке по улице Нагорной в городе Москве, совершил изнасилование ранее незнакомой 18-летней девушки, а также иные насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся с места происшествия, — сообщает столичное управление СКР.

После изнасилования мужчина начал извиняться перед пострадавшей и помог умыться.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по двум статьям «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Иные насильственные действия сексуального характера».

Ранее в Москве правоохранители задержали мать и отчима 16-летней девочки. Они привлекали несовершеннолетнюю к съемкам в порнографических видео с целью получения материальной выгоды с продажи этого контента.