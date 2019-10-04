https://static.news.ru/photo/a5465cf2-e819-11e9-9601-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал принять участие в опросе о месте строительства храма Святой великомученицы Екатерины и проголосовать за площадку в центре — на территории бывшего приборостроительного завода. Он подчеркнул необходимость построить главный храм к 300-летию города.

Мы считаем, что главный храм Екатеринбурга должен быть в центре, и здесь других вариантов нет. Центральная площадка из двух предложенных вариантов у нас одна — на улице Горького, 17, — цитирует его екатеринбургская епархия.

Священнослужитель попросил «видимым образом проявить любовь к своему городу» и проголосовать за эту «благословенную площадку». Опрос горожан по выбору места для строительства кафедрального собора состоится 13 октября.

Как писал News.ru, власти Екатеринбурга опубликовали видеоролики презентаций трёх возможных площадок для строительства храма Святой Екатерины. Как считает заслуженный архитектор России Михаил Вяткин, самый оптимальный вариант — территория бывшего приборостроительного завода. Однако проблема заключается в позиции Уральской горно-металлургической компании, которая владеет земельным участком.

В мае в Екатеринбурге прошли массовые протесты жителей города против строительства храма на месте сквера возле Театра драмы. Мобилизация общественности против захвата публичных пространств заставила местные власти отказаться от застройки зелёной зоны. Вместо этого чиновники обещали провести опрос жителей относительно места размещения религиозного сооружения. В итоге рабочая группа утвердила список из трёх площадок: на пересечении улиц Белинского и Фурманова, бывший приборостроительный завод на улице Горького, а также на акватории городского пруда за Макаровским мостом.